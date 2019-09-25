Altında "ticaret savaşları" yön belirleyecek

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşları ve açıklanacak makroekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyecek en önemli aktörler haline geldi

- Analistler, ticaret görüşmelerinin negatif ilerlemesi halinde altının ons fiyatında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti

- Analistler, ticaret savaşlarında yaşanacak iyimser gelişmelerle altın fiyatında belirli gevşeme yaşanabileceğini ve 1.480-1.490 seviyelerinin destek konumuna geleceğini ifade etti

- Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme ilişkin faiz kararında ekonomideki verileri dikkate alacağını açıklamasının ardından ABD verilerinin altın fiyatı için önemini görece arttı

- Orta vadede sıkı maliye politikası duruşunun devam etmesi durumunda, ECB'nin genişlemeci para politikasına devam edeceğini tahmin eden analistler, bunun da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini bildirdi

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