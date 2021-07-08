Altın fiyatları ne kadar? Sorusu altın yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 503,33 TL, cumhuriyet altının fiyatı ise 3.275,68 liradan işlem görüyor. İşte 8 Temmuz Perşembe altın fiyatları son dakika...