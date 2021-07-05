Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 499,90 liradan, cumhuriyet altını ise 3.261,83 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları canlı...