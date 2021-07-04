Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 498,65 liradan, cumhuriyet altını ise 3.252,20 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları canlı...