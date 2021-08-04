Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 491,96 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.195,14 liradan alıcı buluyor. İşte 4 Ağustos Çarşamba çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...