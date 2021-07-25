Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcıclar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 499,49 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.230,46 liradan alıcı buluyor. İşte 23 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...