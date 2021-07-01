Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını söyledi.



Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüsün "Delta" varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini vurguladı.