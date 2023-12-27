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        Haberler Ekonomi Altın Altında son durum | 27 Aralık Çarşamba 2023 anlık altın fiyatları tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 07:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 07:44
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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