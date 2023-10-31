Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Son dakika canlı 31 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 31 Ekim Salı günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 31 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI 31 EKİM... Altın fiyatları 31 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 31 Ekim canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.816,84
1.817,11
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.996,46
1.996,74
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.906,88
2.970,94
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.627,51
11.847,43
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.795,84
5.942,08
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.627,51
11.847,43
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.177,52
12.480,99
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.022,23
1.213,09
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.675,37
1.770,44