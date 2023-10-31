ALTIN FİYATLARI 31 EKİM... Altın fiyatları 31 Ekim Salı yani haftanın ikinci iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 31 Ekim canlı altın fiyatları alış satış tablosu...