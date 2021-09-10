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Çarşamba günü 1.784 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı bugün 1.800 dolarlık kritik seviyeyi yeniden aştı.

Bu sabah altının ons fiyatı yüzde 0.5 yükselişle 1.803 dolara çıktı.

Son yükselişte doların küresel olarak zayıflaması etkili oldu ancak Fed üyelerinin varlık alım programını bu yıl azaltmaya başlayabileceklerine işaret eden açıklamaları yükselişi sınırladı.

Gram altın da ons fiyatındaki yükselişe paralel bir biçimde yüzde 0.4'lük artışla 486 liraya çıktı.