HABERTURK.COM

Altının ons fiyatı son 4 gündür yatay bir seyir izliyor. Bu sabah itibarıyla ons fiyatı günlük yüzde 0.1'lik yükselişle 1.811 dolar oldu.

Bugün altın fiyatlarına ABD'de açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi etkili olacak. Fed varlık alım programında ne zaman azaltıma gideceğine karar vermek için istihdam verisini dikkatle takip ediyor.

Dün dolardaki düşüşe paralel bir şekilde 481 liraya gerileyen gram altın fiyatı ise bu sabah yeniden 483 liraya yükseldi.