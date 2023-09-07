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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA HAREKETLİ GÜN| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor! 7 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın güne hareketli başladı! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor!

        Altın fiyatları güne hareketli başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte güncel rakamları merak edip araştırmaya başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 08:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:13
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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