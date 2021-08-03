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Fed'in geçen hafta varlık alım programını azaltmak yönünde bir sinyal vermemesi üzerine yükselişe geçen altın fiyatlarında kritik bir güne girildi.

Geçen hafta önemli bir direnç seviyesi olan 1829 doların kırılamaması üzerine bu hafta altında daha yatay bir seyir izleniyor.

Doların ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.811 dolara geriledi.

GRAM ALTIN DOLARLA DÜŞTÜ

Analistler 1.810 doların önemli bir destek noktası olduğunu ve bugün fiyatların bu seviyenin altına düşüp düşmeyeceğinin takip edileceğini belirtti. Bu seviyenin altına inilirse düşüş hızlanabilir. Aksi durumda ise yeniden 1.829 doların aşılıp aşılamayacağı takip edilecek.

Yurtiçinde ise dolardaki düşüşle beraber gram altın 486 liraya kadar geriledi.