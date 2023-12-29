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        Haberler Ekonomi Altın Altında güncel durum: 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Çeyrek altın 3.140 TL oldu! Altın fiyatlarında son durum nedir?

        Yılın son birkaç gününü yaşarken altın fiyatları hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları 2023 yılı içerisinde ciddi bir artış gösterdi; özellikle çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı ve an itibarıyla 3.140 TL'ye dayandı. İşte, 29 Aralık Cuma altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 07:45 Güncelleme: 29.12.2023 - 07:45
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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