Çeyrek altın 3.140 TL oldu! Altın fiyatlarında son durum nedir?
Yılın son birkaç gününü yaşarken altın fiyatları hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları 2023 yılı içerisinde ciddi bir artış gösterdi; özellikle çeyrek altın rekor üzerine rekor kırdı ve an itibarıyla 3.140 TL'ye dayandı. İşte, 29 Aralık Cuma altın fiyatlarında son durum...
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29 Aralık Cuma altın fiyatları... Altın alacak birçok vatandaş güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün gram altın 1.962 TL'den alıcı bulurken, altın/ons 2.069 TL'den; çeyrek altın ise 3.140 TL'den günü açtı. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.962,31
1.962,87
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ALTIN/ONS FİYATI
2.069,36
2.069,71
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.140,23
3.209,48
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.561,93
12.796,97
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.260,85
6.418,64
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ZİYNET ALTIN FİYATI
12.559,69
12.799,26
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.326,69
13.664,40
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.067,04
1.447,35
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.829,45
1.940,37