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        Haberler Altın ALTINDA ENFLASYON HAREKETİ| Altın güne yükselişle başladı! Son dakika 3 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - CANLI RAKAMLAR - Altın Haberleri

        Altın güne yükselişle başladı! Son dakika 3 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 3 Ağustos Perşembe yani bugüne yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar enflasyon verileri açıklanmadan önce altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Hemen belirtelim ki Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 09:05
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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