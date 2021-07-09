Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.