Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, haftanın geri kalanında ise çarşamba ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.