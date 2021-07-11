Altın fiyatları ne kadar? Hafta sonu Pazar günü yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altının fiyatı 503,83 lira, çeyrek altın ise 823,30 liradan işlem görüyor. İşte 11 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları