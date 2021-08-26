Altında düşüş

Delta varyantıyla beraber koronavirüs vakalarında dünya genelinde artış yaşansa da ekonomilerde yeni sert önlemlerin beklenmemesi güvenli liman talebini düşürüyor. Bu da altın fiyatlarına son günlerde olumsuz yansıdı.

Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.2'lik düşüşle 1.787 dolara geriledi.

Pazartesi günü 491 lirayı gören gram altın ise dolardaki gerilemenin de etkisiyle 481 liraya düştü.