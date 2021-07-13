Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.