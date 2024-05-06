ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Altınay Savunma halka arz hisse fiyatı 32,00 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

ALTINAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL.

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

Altınay Savunma şirketi bireysele eşit dağıtımla talep toplayacak.

ALTINAY SAVUNMA HAKKINDA

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 180’den fazla çalışan bulunmaktadır.

Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 43.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.