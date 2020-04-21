Altınapa barajı ve Suğla gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - KONYA

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) güvenlik görevlileri ile AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, Konya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği görevlileri tarafından müşterek gerçekleştirilen denetimlerde, Altınapa Barajı'nın güvenlik kamera görüş açıları dışında kalan, sık ağaç ve çalılık olan 11 farklı bölgede su yüzeyinde botla yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda balıkçı ağı olduğu tespit edildi.Gece boyu saatlerce süren çalışmada baraj sularına serilen sahipsiz yaklaşık 3 bin metre misina balıkçı ağı ele geçirildi.Toplanan ağlara takılı vaziyette çok sayıda karnı havyarla dolu balık ise canlı olarak yeniden baraj sularına bırakıldı. Ele geçirilen balıkçı ağlarının sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu günlerinde, polis ve jandarma kontrol noktalarının olmadığı dağ yollarını kullanarak yasa dışı avlanmak üzere Altınapa Barajı’na ulaşan kişiler tarafından serildiğinin değerlendirildiği öğrenildi.Seydişehir ve Yalıhüyük ilçeleri sınırlarında yer alan ve üreme dönemi olması nedeniyle su ürünleri av yasağının uygulandığı Suğla Gölü’nde de Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bin 400 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağı ele geçirildi.Ağlar ekiplerce toplanarak kıyıya çıkarılırken, balık avcılığında kullanıldığı değerlendirilen sahipsiz iki filikaya da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iç sularında büyük bir özveri ile tatlı su ürünlerinin sürdürülebilirliği mücadelesini veren AVRASYA Federasyonu ve bağlı derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü denetim faaliyetlerine son dönemde artan bir ivme ile tam destek verdiğini belirtti.
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