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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR| Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın hafta sonu zirvede! Son dakika hava durumu çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 21 Ekim Cumartesi yani bugün zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ekim yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 21.10.2023 - 08:38
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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