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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın zirveyi koruyor! Son dakika 26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın zirveyi koruyor! Son dakika 26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlar

        Altın fiyatları bir süredir yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:57
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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