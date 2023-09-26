Altın zirveyi koruyor! Son dakika 26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlar
Altın fiyatları bir süredir yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL... Altın fiyatları 26 Eylül Salı yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 674 lira, çeyrek altın ise 2 bin 740 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.674,36
1.674,63
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.911,94
1.912,22
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.679,12
2.738,22
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.715,92
10.918,55
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.341,49
5.476,45
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.715,92
10.918,55
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.294,55
11.576,30
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
950,05
1.128,75
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.558,09
1.647,17