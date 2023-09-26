ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL... Altın fiyatları 26 Eylül Salı yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 674 lira, çeyrek altın ise 2 bin 740 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...