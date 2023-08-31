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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ZİRVEDE! Son dakika: Gram altın bin 700 liranın üzerini gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Ağustos alış - satış rakamları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarına yükseliş sürüyor: Gram altın bin 700 lirayı aştı!

        Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Uzun süredir bin 700 liranın altındaki seyrini sürdüren gram altın fiyatları bugün bin 700 lira üzerini gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın alış - satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:31
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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