Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.780,68 %1,50
        DOLAR 28,6972 %0,12
        EURO 31,1837 %0,20
        ALTIN 1.831,44 %0,31
        FAİZ 40,85 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,99 %0,46
        BITCOIN 36.366,00 %1,11
        GBP/TRY 35,6588 %0,24
        EUR/USD 1,0854 %0,07
        BRENT 77,53 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 2.994,40 %0,31
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ZİRVEDE! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Kasım alış - satış tablosu| Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Kasım verileri

        Altın fiyatları 17 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdüren gram altın bugün yani Cuma günü 1830 lira üzerinde işlem görüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        İzmir'de kanlı düğün! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
        İzmir'de kanlı düğün! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Habertürk Anasayfa