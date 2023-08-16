Altın fiyatları zirvede seyrediyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın fiyatları bin 655 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları 16 Ağustos Çarşaöba gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları bin 655 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.657,16
1.657,41
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.906,95
1.907,20
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.651,62
2.710,09
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.606,80
10.807,55
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.286,66
5.420,18
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.606,80
10.807,55
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.266,71
11.551,18
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.552,88
1.645,25
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
945,27
1.123,46