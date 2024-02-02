Gram altın 2 bin lirayı geçti! Gram ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu
Altın fiyatları 2 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Gram altın 2 bin lira sınırını aşarken çeyrek altın ise 3 bin lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 2 Şubat canlı altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları 2 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin liranın üzerini görürken çeyrek altın ise 3 bin 300 lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu...
- 2
2 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
2.011,69
2.011,93
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.054,57
2.054,83
-
- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.218,70
3.289,51
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.874,80
13.117,80
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.417,28
6.579,02
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.874,80
13.117,80
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.520,69
13.863,34
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.092,69
1.478,80
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.871,10
1.986,30