Altın fiyatları 2 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin liranın üzerini görürken çeyrek altın ise 3 bin 300 lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Şubat alış - satış tablosu...