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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİYOR| Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarına son durum

        Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe yani bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları bugün yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 21 Eylül alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:57
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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