Altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarına son durum
Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe yani bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları bugün yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 21 Eylül alış - satış rakamları...
- 1
ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL... Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe günü özellikle Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor.. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 21 Eylül alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.670,04
1.670,32
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.926,82
1.927,06
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.671,75
2.730,71
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.688,28
10.890,50
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.327,44
5.461,95
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.688,28
10.890,50
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.212,40
11.509,13
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,09
1.634,06
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
940,68
1.119,61