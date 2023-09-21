ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL... Altın fiyatları 21 Eylül Perşembe günü özellikle Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor.. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 21 Eylül alış satış tablosu...