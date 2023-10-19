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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİYOR! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Ekim alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 19 Ekim alış - satış tablosu günün ilk ışıklarıyla birlikte altın alacaklar ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 07:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:43
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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