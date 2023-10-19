ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR... Altın fiyatları 19 Ekim Perşembe yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 19 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...