Altın yükselişi sürdürüyor! Son dakika 27 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları Perşembe günkü faiz kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından Cuma günü yeniden yükselişe geçti. Yükseliş seyrini hafta sonu da sürdüren gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Ağustos Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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Altın fiyatları 27 Ağustos Pazar günü dolar TL kurundaki toparlanışla birlikte yeniden yükselişe geçti. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....
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GRAM ALTIN FİYATI
1.633,49
1.633,82
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.914,40
1.915,52
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.613,59
2.671,30
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.454,34
10.652,53
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.210,84
5.342,60
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.454,34
10.652,53
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.244,64
11.525,18
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.545,90
1.639,47
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
942,55
1.123,48