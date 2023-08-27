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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİYOR| Son dakika 27 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın yükselişi sürdürüyor! Son dakika 27 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları Perşembe günkü faiz kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından Cuma günü yeniden yükselişe geçti. Yükseliş seyrini hafta sonu da sürdüren gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Ağustos Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 07:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 07:32
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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