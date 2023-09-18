ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL... Altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki bin 670 lira sınırında seyreden gram altın fiyatları bin 670 lira sınırını aştı, çeyrek altın ise 2 bin 736 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...