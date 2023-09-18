Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika 18 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Uzun süredir bin 670 lira sınırında seyreden gram altın fiyatları haftanın ilk iş gününde bin 670 lira sınırını aştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Eylül alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL... Altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki bin 670 lira sınırında seyreden gram altın fiyatları bin 670 lira sınırını aştı, çeyrek altın ise 2 bin 736 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.673,74
1.673,90
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.923,30
1.923,55
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.677,99
2.736,83
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.711,96
10.913,83
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.339,24
5.473,66
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.711,96
10.913,83
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.270,48
11.551,65
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.551,99
1.651,01
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
946,28
1.131,36