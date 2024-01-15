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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YÜKSELİYOR: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Ocak tablosu

        Altın fiyatları 15 Ocak Pazartesi gününe yükselişle başladı. Çeyrek ve gram altın fiyatları yaşanan yükselişle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 2 bin lira sınırındaki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:24
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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