Altın fiyatları 30 Ocak Salı gününe yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 250 lira sınırında güne başladı. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...