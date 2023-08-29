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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİŞTE| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 29 Ağustos alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında değer artışı sürüyor! 29 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 29 Ağustos Salı günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bin 630 lira sınırında seyreden gram altın bin 650 lira sınırına kadar yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 13:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:12
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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