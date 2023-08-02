Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 2 Ağustos Çarşamba yani bugüne yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
- 1
ALTIN FİYATLARI 2 Ağustos Çarşamba gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.689,22
1.689,54
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.947,09
1.947,39
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.702,76
2.762,39
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.811,03
11.015,77
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.388,62
5.524,78
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.811,03
11.015,77
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
941,97
1.123,89
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.544,95
1.640,07