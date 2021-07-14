Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 504,05 liradan, cumhuriyet altını ise 3.277,60 liradan alıcı buluyor. İşte 14 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika