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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları son dakika: 19 Eylül Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum: 19 Eylül Salı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum... Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 19 Eylül Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:27
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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