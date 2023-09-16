Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren gram altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 16 Eylül Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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