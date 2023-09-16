Altın alacaklar dikkat! 16 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
16 Eylül Cumartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 16 Eylül Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren gram altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 16 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 16 Eylül Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.668,66
1.669,39
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.923,34
1.924,48
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.669,86
2.729,45
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.679,43
10.884,42
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.323,03
5.458,90
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.679,43
10.884,42
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,65
1.642,08
- 9
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