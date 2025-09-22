Altın fiyatları 23 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ortasında rekor seviyelerden düşüş gösteren altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı...