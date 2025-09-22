Habertürk
        ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 23 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 23 Eylül Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 23 Eylül 2025 Salı günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, yeni haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi fiyatların artmasını sağlıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:07
