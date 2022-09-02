Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından gözlemleniyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde 1000 TL'nin altına inerken sabah saatlerinden itibaren %0,10 artış ile 1.010,26 TL civarlarında seyrediyor. Spot altın ise %0,23 artış ile 995,06 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? İşte 2 Eylül Perşembe güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

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