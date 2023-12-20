Altın yükseldi! İşte 20 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında son durum
Altın güne yükseliş ile başladı. Altın alacakların dikkatle takip ettiği altın fiyatlarında anbean değişimler yaşanıyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba günü canlı altın fiyatları ile altında son durum...
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20 Aralık Çarşamba altın fiyatları.... Altın güne yükselişle başladı. Dün öğlen 3.032 TL'den alışı olan çeyrek bugün 3.053 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, dün 1.895 TL'den alıcı bulan gram altın bugün açılışı 1.908 TL'den yaptı. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.908,27
1.908,27
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ALTIN/ONS FİYATI
2.040,31
2.040,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.053,48
3.120,79
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.214,80
12.214,80
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YARIM ALTIN FİYATI
6.087,08
6.241,76
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.214,79
12.445,28
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ATA ALTIN FİYATI
12.959,71
13.282,40
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.041,55
1.415,95
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.788,04
1.894,51