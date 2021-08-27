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Altının ons fiyatı 2 günlük aranın ardından yeniden 1.800 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı. Altında günlük yükseliş yüzde 0.6'yı buldu.

Dolardaki düşüşe bağlı olarak dün 478 liraya kadar gerileyen gram altın ise hem ons fiyatındaki hem de dolar/TL'deki yükselişle beraber yeniden 485 liraya yükseldi.

Altının seyrinde bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili olabilir. TSİ 17.00'da Powell'ın Jackson Hole'de Fed'in para politikası, varlık alım programı konusunda daha net bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor.