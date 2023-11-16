Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar merak içerisinde "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 16 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...