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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Kasım Perşembe ne kadar kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Kasım Perşembe günü gün içerisinde alım yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen altın fiyatları 16 Kasım tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 08:17 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:17
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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