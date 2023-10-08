Altın alacaklar dikkat! Hafta sonu güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Ekim alış - satış tablsou
Altın fiyatları 8 Ekim Pazar günü yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için takı alacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları hafta sonu yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 8 Ekim alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE... Altın fiyatları 8 Ekim Pazar yani bugüne yükselişle başladı. Bugü gram altın bin 625 lira çeyrek altın ise 2 bin 660 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 8 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.624,96
1.625,44
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.832,41
1.833,60
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.599,94
2.657,59
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.399,75
10.597,87
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.183,63
5.315,19
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.399,75
10.597,87
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.209,84
11.489,51
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
940,36
1.118,09
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.542,34
1.631,60