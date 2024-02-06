Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Şubat alış - satış tablosu...