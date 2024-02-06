Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 6 Şubat altın fiyatları...
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Altın fiyatları 6 Şubat Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 260 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Şubat alış - satış tablosu...
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6 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.989,17
1.989,41
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.024,14
2.024,43
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.182,67
3.252,69
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.730,68
12.970,98
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.345,45
6.505,38
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.730,68
12.970,98
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.531,97
13.868,71
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.089,87
1.472,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.866,54
1.977,08