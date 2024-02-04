Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!
Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son gününde yatay yönde seyrediyor. Gram altın 2 bin lira sınırını aşarken çeyrek altın ise 3 bin lira sınırına yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları...
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Altın fiyatları 4 Şubat Pazar yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 4 Şubat alış - satış tablosu...
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4 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.995,87
1.996,20
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.039,39
2.040,12
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.193,40
3.263,78
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.773,58
13.015,19
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.366,83
6.527,56
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.773,58
13.015,19
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.646,00
13.985,54
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.096,96
1.476,84
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.878,06
1.983,46