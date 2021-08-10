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Geçen cuma ve dün yaşanan düşüşlerin ardından altın fiyatları bu sabah itibarıyla hafif bir toparlanma yaşadı.

Dün 1.729 dolara gerileyen altının ons fiyatı bugün 1.739 dolara çıktı. Altının ons fiyatı perşembe günü 1.840 dolar seviyesindeydi. Ancak cuma günü ABD'de istihdam verisinin beklenenden olumlu gelmesiyle fiyatlar düşüşe geçmişti.

Yurtiçinde ise gram altın hem ons fiyatındaki hem de dolar/TL'deki hareketin etkisiyle dalgalanmalar yaşadı. Gram altın dün 467 liraya kadar geriledi. Ancak bu sabah itibarıyla yeniden 482 liraya çıktı.