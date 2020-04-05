AA

Ticaret Bakanlığı ve piyasa verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde kıymetli, yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller (altın dahil) ithalatındaki çarpıcı artış dikkati çekti.

Bu yılın ocak-mart döneminde bu ürün grubu ithalatı yüzde 77,67 gibi oldukça yüksek bir oranda artarak 2 milyar 934 milyon dolardan 5 milyar 213 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasada 28 Şubat'ta 1591 dolar iken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 9 Mart'ta, Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesi olan 1703 dolara çıkmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan ons altın martta şubat sonuna göre yüzde 0,85 gerileyerek 1577,6 dolara indi.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye’nin 2019'da 159,4 ton altın ithalatı yaptığını hatırlatarak, bu rakamın her yıl artığını söyledi.

Türkiye'nin altın ticaretinin merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Memiş, yapılan düzenlemeyle Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını Türkiye'ye getirmelerine imkan sağlandığını anımsattı.

Memiş bu kararın hem kuyumculuk sektörü hem de Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, bu yılın ocak-mart dönemindeki bu ürün grubu ithalatının yükselmesinin verilen kararın doğru olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu durumun sadece ithalat rakamlarında değil ihracat rakamlarında da yeni rekorlara neden olabileceğine dikkati çeken Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de takı sektörünün durması, dışardan müşteri çekememesi, Çin'de işlenilen değerli ve yarı değerli taşların işçiliğinin Türkiye’ye kaymasına neden olabilir. İthal edilen değerli ve yarı değerli taşlar ile altınlar Türkiye'de işlendikten sonra yeniden dünya pazarına dönecektir. Böylelikle altın işlemeciliği Türkiye ekonomisine katma değerli ihracat olarak katkı verecektir."

ÖZEL GÜNLER TALEBİ ARTIRIYOR

Memiş, 14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü ve diğer özel günlerin iç piyasalarda talebin artmasına neden olduğunu belirterek, söz konusu ithalat artışının Kovid-19 salgını olmadan önceki planlamalarda hem şubattaki Sevgililer Günü hem önümüzdeki Anneler Günü hem de düğün sezonuna hazırlık için verilen siparişlerden olabileceğini söyledi.

Düğün sezonlarında ithalat rakamlarının genelde yükseliş eğiliminde olduğuna işaret eden Memiş, "Nesillerin değişimi, altın sektöründe tercihlerin de değişimine neden oluyor. Yeni nesil çiftler artık değerli taşlı takıları tercih ediyor. Bu da kıymetli ya da yarı kıymetli taşlı takıların talebini de artırıyor." ifadesini kullandı.