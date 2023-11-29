ALTIN FİYATLARI 29 KASIM CANLI... Altın fiyatları bugün yani 29 Kasım Çarşamba günü altın alım satımı yapacaklar tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 900 lira sınırına yaklaştı. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Kasım altın alım satım fiyatları...