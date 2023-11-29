Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 TL sınırında!
Altın fiyatları 29 Kasım Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 900 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın 3 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 29 KASIM CANLI... Altın fiyatları bugün yani 29 Kasım Çarşamba günü altın alım satımı yapacaklar tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 900 lira sınırına yaklaştı. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Kasım altın alım satım fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.894,26
1.894,60
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.043,91
2.044,19
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.030,82
3.097,67
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.123,28
12.352,77
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.042,70
6.195,33
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.123,28
12.352,77
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.746,90
13.064,36
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.070,27
1.269,03
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.753,85
1.852,62