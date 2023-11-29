Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.016,10 %-0,96
        DOLAR 28,9136 %-0,04
        EURO 31,7675 %-0,19
        ALTIN 1.895,98 %-0,06
        FAİZ 39,77 %-2,36
        GÜMÜŞ GRAM 23,22 %-0,17
        BITCOIN 38.107,00 %0,37
        GBP/TRY 36,6922 %-0,08
        EUR/USD 1,0980 %-0,08
        BRENT 82,98 %1,59
        ÇEYREK ALTIN 3.099,92 %-0,06
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN TIRMANIYOR! Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 TL sınırında! 29 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu... - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları bin 900 TL sınırında!

        Altın fiyatları 29 Kasım Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın bin 900 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın 3 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa